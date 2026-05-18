Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Samstag, den 16.05.2026 (12:00 Uhr) bis Sonntag, den 17.05.2026 (11:30 Uhr), versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür eines Wohnhauses an der Ostendstraße zu öffnen. Es blieb beim Versuch und Sachschaden an der Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Samstag, den 16.05.2026 (20.30 Uhr) bis Sonntag, den 17.05.2026 (10:30 Uhr), touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW am Fahrbahnrand der Mühlenstraße in Elisabethfehn/Reekenfeld. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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