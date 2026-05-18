POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel- Verkehrsunfall mit Pedelec Am Samstagabend, gegen 18.10 Uh, kam es auf dem Lerchendamm in Barßel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person, als ein freilaufender Hund vor das Vorderrad der Pedelec-Fahrerin (w.76 Jahre, wh. Barßel) lief und diese dadurch stürzte. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Hundehalter erschienen vor Ort zur ...

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