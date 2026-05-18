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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - E-Scooter per App manipuliert / Fahrzeug stillgelegt

Am Sonntag, den 17.05.2026, wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Emstek gegen 17:20 Uhr in der Straße Molkenkamp angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Zudem stellte sich im Rahmen einer weiteren Überprüfung heraus, dass der E-Scooter per App auf bis zu 33 km/h beschleunigt werden konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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