Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Emstek - E-Scooter per App manipuliert / Fahrzeug stillgelegt
Am Sonntag, den 17.05.2026, wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Emstek gegen 17:20 Uhr in der Straße Molkenkamp angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Zudem stellte sich im Rahmen einer weiteren Überprüfung heraus, dass der E-Scooter per App auf bis zu 33 km/h beschleunigt werden konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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