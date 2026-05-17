Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 16.05./17.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 16.05.2026 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Cloppenburger öffentliche Straßen in Cloppenburg mit einem PKW obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 16.05.2026 gegen 09:25 Uhr fährt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken mit seinem PKW/Anhänger Gespann gegen eine Scheibe eines Gebäudes an der Emsteker Straße 67 in Cloppenburg. Es entsteht Sachschaden. Anschließend entfernt sich der Verursacher / die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Lindern - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Am Samstag, 16.05.2026 gegen 10:10 Uhr kommt es auf der Ortskernentlastungsstraße in Lindern zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Werlter beabsichtigt mit seinem PKW mehrere vorrausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 29-jährigen Fahrzeugführerin aus Lindern, welche ebenfalls mit einem Überholvorgang beginnt. Es werden drei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 16.05.2026 gegen 11:25 Uhr fuhr ein 37-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW von einem Grundstück auf die Osterstraße in Cloppenburg und übersah dabei einen von links kommenden 25-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, es entstand zudem geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 16.05.2026 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Böseler mit einem PKW die Böseler Straße in Richtung Bösel und beabsichtigte nach rechts auf ein Tankstellengelände zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer auf dem Radweg entgegenkommenden 67-jährigen Radfahrerin aus Garrel, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 16.05.2026 gegen 16:15 Uhr befährt ein 64-jähriger aus Fresenburg die Bundesstraße 213 in Lastrup und kommt mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wird hierbei leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in geschätzter Höhe von 10000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person / Gefährdung des Straßenverkehrs Am Sonntag, 17.05.2026 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus der Republik Moldau einen Parkplatz an der Hauptstraße in Garrel mit einem PKW und touchierte dabei einen 22-jährigen Fußgänger aus Garrel, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 26-jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell