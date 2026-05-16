Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Nötigung und Bedrohung eines minderjährigen Jungen Am Freitag, 08.05.2026, gegen 13:30 Uhr, hielt ein bislang unbekannter Täter einen minderjährigen Jungen aus Cloppenburg davon ab, nach Haus zu gehen und nötigte diesen, hinter eine Schule in der Leharstraße zu gehen. Hier drohte er ihm mit mehreren Jungen Schläge an. Als eine erwachsene Person an der Situation vorbeiging, ließen die Täter von dem Jungen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein vom Opfer mitgeführtes Fahrrad wurde bei dem Vorfall beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

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