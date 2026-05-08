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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 11-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Köhlerberg, Siemensstraße

06.05.2026, 13:40 - 13:50 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 11-Jährigen kam es am Mittwochmittag in der Siemensstraße in Wolfsburg. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte der 11-Jährige die Grünlicht anzeigende Fußgängerampel an der Siemensstraße in Höhe der Rathausstraße in Richtung Köhlerbergstraße. Als er von der Mittelinsel aus auf die in Richtung Berliner Ring führende Fahrbahn trat, näherte sich ihm ein PKW. Dieser bremse kurz vor dem 11-Jährigen ab und wich leicht aus, touchierte den Jungen aber dennoch mit der Fahrzeugfront. Der 11-Jährige kam daraufhin zu Fall und blieb für kurze Zeit verletzt am Boden liegen. Als er sich wieder aufgerappelt hatte, registrierte er, dass der PKW kurz angehalten, daraufhin seine Fahrt aber unvermittelt fortgesetzt habe. Der 11-Jährige begab sich daraufhin nach Hause, wo seine Eltern ihn aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus brachten.

Bei dem PKW handelte es sich um ein weißes Fahrzeug unbekannten Fabrikats.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich zur genannten Zeit in der Nähe der Unfallstelle befunden und den Unfallbeobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Unfallverursachenden geben können, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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