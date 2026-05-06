Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung - Personengruppe greift 33-Jährigen an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee

03.05.2026, 20:20 Uhr

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 33-jährigen Wolfsburgers kam es am vergangenen Sonntagabend in der Schulenburgallee, Ecke Nordstadtstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 33-Jährige gegen 20:11 Uhr an der Haltestelle Alt Wolfsburg aus der Buslinie 221 Richtung Velstove aus. Gemeinsam mit ihm verließ eine sechs- bis achtköpfige Personengruppe den Bus.

Nachdem der Wolfsburger die Straße überquert hatte und sich der dortigen Kirche näherte, bemerkte er plötzlich die Personengruppe dicht hinter ihm, die daraufhin begann, ihn körperlich anzugreifen. Nach einiger Zeit gelang es dem 33-Jahre alten Opfer, zu fliehen. Er suchte daraufhin die nahegelegene Tankstelle auf und bat um Hilfe, wo ein Kunde unverzüglich einen Rettungswagen alarmierte. Der 33-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Bei der Personengruppe soll es sich um sechs bis acht männliche Personen im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben. Die jungen Männer seien etwa 1,70 m groß gewesen, einige von ihnen trugen einen Oberlippenbart.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

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