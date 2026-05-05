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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnung in Brand gesetzt - Keine Personen verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlingen, Borsigstraße

01.05.2026, 01.13 Uhr

Ein 18 Jahre alter Wolfsburger steht im Verdacht, in der Nacht zu Freitag einen Brand in seiner Wohnung gelegt zu haben. Ein schlafender Mitbewohner konnte rechtzeitig gerettet werden und blieb unverletzt. In der jüngsten Vergangenheit hatte es bereits Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch Feuer gegeben (wir berichteten). In drei Fällen richtet sich der Tatverdacht gegen den 18-Jährigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, brach in einer Wohnung in der Borsigstraße ein Feuer aus. Durch einen Feuermelder alarmiert betrat der Wohnungsmieter seine Wohnung und weckte seinen schlafenden Mitbewohner. Durch eingesetzte Polizeibeamte wurden die Mieter in den umliegenden Wohnungen evakuiert. Durch die Berufsfeuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden und ein Übergreifen auf die gesamte Wohnung verhindert werden. An dem Gebäude entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Der 18-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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