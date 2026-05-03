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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 16-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Erich-Netzeband-Straße 03.05.2026,

Wolfsburg, Fallersleben, Frankfurter Straße 03.05.2026, 03.08 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 16 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall auf der Erich-Netzeband-Straße tödlich verletzt. Die näheren Umstände des Unfalls sind Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Am Sonntagmittag teilte eine Zeugin über Notruf der Berufsfeuerwehr mit, dass in einem Gebüsch an der Frankfurter Straße / Erich-Netzeband-Straße eine Person liegen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur der Tod des Jugendlichen festgestellt werden.

In einiger Entfernung lag ein stark beschädigter E-Scooter, so dass die Polizeibeamten von einem Unfall ausgehen mussten. Vorgefundene Bremsspuren deuteten auf einen weiteren Beteiligten hin, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort war.

Ermittlungen ergaben, dass es gegen 03.08 Uhr einen Unfall in der Frankfurter Straße gegeben hatte, der polizeilich aufgenommen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 21 Jahre alter Pkw-Fahrer alleinbeteiligt in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Bordstein geprallt. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit einer Straßenlaterne und einem E-Scooter. Hinweise auf einen Benutzer des E-Scooters lagen zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht vor.

Der Pkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest war negativ.

Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Am Sonntagnachmittag erschien ein von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragter Gutachter am Unfallort. Die Begutachtung dauert derzeit noch an.

Die Erich-Netzeband-Straße wurde von der A39 bis zur Dresdener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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