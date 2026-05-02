PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugen nach Vorfall auf dem Papenberg gesucht

Helmstedt (ots)

In der Nacht zu Freitag, dem 01.05.2026, gegen 03:20 Uhr, kam es auf dem Papenberg in Helmstedt zu einem Vorfall, bei dem eine Frau mutmaßlich sexuell belästigt wurde. Die Polizei Helmstedt wurde durch einen Zeugen über das Geschehen informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei männliche Personen die Frau sexuell belästigt haben, indem sie diese unsittlich berührten. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden beschriebenen Männer im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Die mutmaßlich geschädigte Frau war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort und konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet die betroffene Frau sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei Helmstedt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Helmstedt
Am Ludgerihof 2
Tel. 05351 5210

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 12:02

    POL-WOB: Unfall in Baustelle - 12-Jährige beim Straße überqueren verletzt

    Schöningen (ots) - Schöningen, Wilhelmstraße 30.04.2026, 07.30 Uhr Am Donnerstagmorgen wurde eine 12-jährige Schülerin beim Überqueren der Wilhelmstraße im Bereich einer gesperrten Fußgängerfurt von einem 38 Jahre alten Golf-Fahrer erfasst. Die Schwere der Verletzung ist derzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Schülerin auf dem Fußweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren