Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugen nach Vorfall auf dem Papenberg gesucht

Helmstedt (ots)

In der Nacht zu Freitag, dem 01.05.2026, gegen 03:20 Uhr, kam es auf dem Papenberg in Helmstedt zu einem Vorfall, bei dem eine Frau mutmaßlich sexuell belästigt wurde. Die Polizei Helmstedt wurde durch einen Zeugen über das Geschehen informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei männliche Personen die Frau sexuell belästigt haben, indem sie diese unsittlich berührten. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden beschriebenen Männer im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Die mutmaßlich geschädigte Frau war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort und konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet die betroffene Frau sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei Helmstedt zu melden.

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