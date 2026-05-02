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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkohol, Drogen und Fälschung: Polizei Helmstedt zieht Verkehrssünder aus dem Verkehr

Helmstedt (ots)

In der Nacht zu Samstag führten Beamte der Polizei Helmstedt eine Verkehrskontrolle in der Straße Dammgarten in Helmstedt durch. Im Rahmen der Kontrolle eines 46-jährigen Helmstedters, der mit seinem Skoda unterwegs war, fiel den eingesetzten Beamten eine manipulierte Hauptuntersuchungsplakette am Kennzeichen auf. Die letzte Hauptuntersuchung des Fahrzeugs war bis Sommer 2025 gültig und somit bereits seit nahezu einem Jahr abgelaufen. Über der abgelaufenen Plakette befand sich eine offensichtlich gefälschte neue Plakette, die eine gültige Hauptuntersuchung vortäuschen sollte.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte der Fahrzeugführer ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, da ihm diese bereits zuvor aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Die Beamten stellten bei ihm eine leichte Alkoholisierung fest. Zudem fiel ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine aus. Daraufhin wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beschlagnahmte das Kennzeichen des Fahrzeugs, untersagte die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Den 46-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter berauschenden Mitteln.

E-Scooter-Fahrerin unter Alkohol gestoppt

Fast zeitgleich gegen 02:05 Uhr stellte eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung in der Marienthaler Straße in Helmstedt eine 18-jährige Frau aus Grasleben fest, die mit einem E-Scooter unterwegs war. Da bei ihr deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,07 Promille. Auch der jungen Fahrzeugführerin wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Helmstedt
Am Ludgerihof 2

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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