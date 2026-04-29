Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Feuer - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Industriegebiet, Borsigstraße 22.04.2026, 00.35 Uhr bis 00.50 Uhr, 02.14 Uhr und 22.20 Uhr 26.04.2026, 01.00 Uhr und 02.23 Uhr 27.04.2026, 21.20 Uhr bis 21.30 Uhr und 22.50 Uhr bis 23.05 Uhr

Zwischen Mittwoch, dem 22.04.2026, und Montag, dem 27.04.2026 kam es in der Borsigstraße im Wolfsburger Industriegebiet zu sieben kleineren Bränden. In drei Fällen konnte ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt werden.

In der Nacht zum 22. April 2026 wurde die Berufsfeuerwehr zu einem brennenden, etwa 3 Meter hohen Lebensbaum gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer bereits erloschen. Etwa eine Stunde später löste ein Rauchmelder in einer Wohnung der Obdachlosenunterkunft aus. Das Feuer konnte von dem Meldenden eigenständig gelöscht werden. Die alarmierten Polizeibeamten stellten eine leichte Beschädigung der Wohnungstür fest. In diesem Zusammenhang konnte ein 18 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Am Mittwochabend wurde die Berufsfeuerwehr erneut verständigt, da ein Baum vor einem Bürogebäude der Unterkunft brannte. Der Baum wurde durch das Feuer vollständig zerstört, zudem wurde die Fassade des Bürogebäudes durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der 18-Jährige steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben.

Am frühen Sonntagmorgen, dem 26. April 2026, wurden zwei weitere Kleinbrände gemeldet. Nach Angaben des Meldenden hatte ein Nadelbaum gebrannt und das Feuer bereits durch ihn gelöscht worden. Etwa eine Stunde später kam es zum Brand von Buschwerk, der ebenfalls gelöscht werden konnte. Auch hier richtet sich der Tatverdacht gegen den 18-Jährigen.

Am Montagabend entdeckten zwei Radfahrer gegen 21.20 Uhr eine brennende Hecke unmittelbar neben einem Gebäude der Obdachlosenunterkunft. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Eineinhalb Stunden später rückte die Berufsfeuerwehr erneut aus, um einen brennenden Müllcontainer zu löschen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Bränden dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Wolfsburger Polizei unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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