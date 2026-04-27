Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Lehre (ots)

Lehre, Beienrode, Maschstraße

24.04.2026, 17.00 Uhr bis 25.04.2026, 08.00 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde in der Maschstraße in Beienrode ein T-Roc mit einer klebenden Flüssigkeit beschädigt.

Der Eigentümer des Fahrzeugs hatte seinen neuen Pkw am Freitagnachmittag vor dem Haus geparkt. Als er am Samstagmorgen zu seinem T-Roc kam stellte er die Beschädigungen an der Beifahrerseite fest.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/436460 zu melden.

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