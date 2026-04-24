Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl von Baustelle - Täter entwenden kilometerlange DC-Kabel

Lehre (ots)

Lehre, Kreisstraße 36,

22.04.2026, 17.30 Uhr bis 23.04.2026, 06.45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwochabend und Donnerstag DC-Kabel mit einer Gesamtlänge von etwa 75 Kilometer von einer Baustelle für einen Solarpark. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Mittwochmorgen bemerkte ein Mitarbeiter der zwischen Groß Brunsrode und Flechtorf gelegenen Baustelle den Einbruch in den Solarpark.

Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, das unbekannte Täter mehrere Kabeltrommeln mit DC-Kabeln sowie bereits an Sonarpanelen angeschlossenen DC-Kabel entwendet hatten.

Aufgrund der Menge der entwendeten Kabel müssen die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, denen im Tatzeitraum so ein Fahrzeug in der Nähe der Baustelle aufgefallen ist.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell