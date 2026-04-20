Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendlicher mit manipuliertem Motorroller unterwegs - Blutentnahme angeordnet

Velpke (ots)

Velpke, Vorsfelder Straße

20.04.2026, 00.32 Uhr

In der Nacht zu Montag fuhr ein Jugendlicher mit einem nicht versicherten Leichtkraftrad und ohne Führerschein durch Velpke. Einer Kontrolle durch die Polizei, versuchte er sich zu entziehen.

Um kurz nach Mitternacht befuhr eine Zivilstreifenbesatzung die Vorsfelder Straße in Richtung Danndorf, als ihnen ein mit zwei Personen besetzter unbeleuchteter Motorroller auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und wendeten ihren Pkw. Nun konnten sie auch erkennen, dass sich an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen befand und die Sozia keinen Helm trug.

Der Fahrzeugführer wurde mittels Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal zum Anhalten aufgefordert. Der Jugendliche beschleunigte sein Zweirad jedoch und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Steinbruchstraße. Dort konnte der Motorroller angehalten werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Motorroller nicht versichert war. Zudem war er nicht verkehrssicher und wies einige technische Veränderungen auf. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und es gab Hinweise auf eine Beeinflussung durch den Konsum von Drogen.

Eine angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg durchgeführt.

Im Anschluss an die Maßnahme wurde der Jugendliche in sein Elternhaus entlassen.

Der Motorroller wurde sichergestellt, da es Hinweise auf eine Straftat gab und kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte.

Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

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