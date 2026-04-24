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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall beim Abbiegen - 40-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Seilerstraße

23.04.2026, 11.48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Seilerstraße zog sich ein 40 Jahre alter Radfahrer schwere Verletzungen zu. Der 63-Jährige Seat--Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Pkw-Fahrer die Seilerstraße in Richtung Schachtweg. Als er nach links in den Schachtweg abbiegen wollte, übersah er den auf den vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen, der mit seinem Fahrrad den Schachtweg in Richtung Kleiststraße befuhr. Der Radfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und blieb schwer verletzt liegen. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens leisteten Passanten Erste Hilfe.

Der 40-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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