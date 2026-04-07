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Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll erwischt Seniorin in Gronau beim Drogenschmuggel
66-jährige Berlinerin mit Haschisch im Zug unterwegs

HZA-MS: Zoll erwischt Seniorin in Gronau beim Drogenschmuggel / 66-jährige Berlinerin mit Haschisch im Zug unterwegs
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Münster (ots)

Eine 66-jährige Deutsche aus Berlin mit 101 Gramm Haschisch im Gepäck hat der Zoll am Bahnhof in Gronau angetroffen.

Die Reisende war mit dem Zug aus den Niederlanden gekommen und in Gronau ausgestiegen. Dort wurde sie von den Zöllnerinnen und Zöllnern des Hauptzollamts Münster zur Kontrolle gebeten.

"Die mitgeführte Menge Haschisch hätte für mehr als 300 Joints ausgereicht", erklärt Verena John, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster.

Der Zoll leitete ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Da sie über einen festen Wohnsitz verfügte, durfte sie im Anschluss ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Münster
Verena John
Telefon: 0251/4814-1306
E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell

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