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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall auf Gehweg - 28-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Warmenau, Hannoversche Straße 22.04.2026, 06.20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Warmenau wurde der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt, als er mit einem PKW kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige die Hannoversche Straße aus Richtung Abfahrt der A39 kommend in Richtung Warmenau. In Höhe der temporären Baustelle zeigte die Ampel Rotlicht. Um die Ampelphase zu umgehen, wich der Roller-Fahrer auf den rechts befindlichen Gehweg aus und befuhr diesen mit hoher Geschwindigkeit. Nach einigen Metern kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw-Fahrer, der langsam aus seiner Grundstückseinfahrt auf die Hannoversche Straße fuhr. In der Folge kollidierte der Rolle-Fahrer mit einem Betonsockel und verletzte sich schwer.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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