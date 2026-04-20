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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 57-Jähriger erliegt nach Unfall seinen schweren Verletzungen

Schöningen/Braunschweig (ots)

Wolfsburg, 20.04.2026

Schöningen, Kreisstraße 63

16.04.2026, 19.23 Uhr

Am Donnerstagabend wurde bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger, ein 57 Jahre Mann lebensgefährlich verletzt (wir berichteten)

Am Sonntagvormittag ist der Mann in einer Braunschweiger Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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