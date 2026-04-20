POL-WOB: 57-Jähriger erliegt nach Unfall seinen schweren Verletzungen
Schöningen/Braunschweig (ots)
Wolfsburg, 20.04.2026
Schöningen, Kreisstraße 63
16.04.2026, 19.23 Uhr
Am Donnerstagabend wurde bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger, ein 57 Jahre Mann lebensgefährlich verletzt (wir berichteten)
Am Sonntagvormittag ist der Mann in einer Braunschweiger Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.
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