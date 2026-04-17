Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 57-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Unfallhergang noch unklar

Schöningen (ots)

Schöningen, Kreisstraße 63

16.04.2026, 19.23 Uhr

Am Donnerstagabend wurde bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger, ein 57 Jahre Mann lebensgefährlich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unbekannt. Insassen befanden sich nicht in dem Bus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 53 Jahre alter Busfahrer aus Büddenstedt kommend die Kreisstraße 63 in Richtung des Kreisels. Während des Einfahrens in den Kreisel kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der in Begleitung seines Hundes die Straße passieren wollte.

Der bei dem Unfall lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Braunschweig gefahren. Die Personalien des 57-Jährigen standen zunächst nicht fest und der Hund wurde vorübergehend dem Tierheim zugeführt.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beauftragt, der noch am Abend am Unfallort seine Arbeit aufnahm.

Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/96830 zu melden.

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