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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Conringplatz

19.04.2026, 23.00 Uhr

Zwei unbekannte Täter beraubten am Sonntagabend einen 22 Jahre alten Helmstedter und flüchteten.

Der 22-Jährige war am späten Sonntagabend vom Triftweg kommend die Conringstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Conringsplatzes sprachen ihn zwei unbekannte Männer an und baten um ein Feuerzeug. Plötzlich bedrohte einer der Männer den Helmstedter mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe seiner Wertsachen. Dieser Aufforderung kam der 22-Jährige nach und die Täter nahmen unter anderem ein Portemonnaie an sich.

Im späteren Verlauf kam es zu mehreren Abbuchungen an Zigarettenautomaten.

Ein Täter wird als Anfang 20, etwa 1,85 Meter groß mit athletischer Figur und einem südländischem Erscheinungsbild entsprechend beschrieben. Er trug einen dunklen Hoodie und eine dunkle Hose. Er sprach akzentfreies deutsch.

Der zweite Täter war geschätzte 25 Jahre, 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er war mit einem hellen Parka und einer Jeans bekleidet. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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