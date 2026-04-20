Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 37-Jähriger greift Polizeibeamten mit Hammer an - Sachbeschädigungen an vier Institutionen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Heßlinger Straße

19.04.2026, 23.33 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

19.04.2026, 22.30 Uhr bis 23.20 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Rothenfelder Straße 19.04.2026, 22.27 Uhr

Am Sonntagabend griff ein 37 Jahre alter Mann einen 27-jährigen Polizeibeamten mit einem Zimmermannshammer an. Nur durch das Einschreiten eines weiteren Beamten konnte der Schlag auf den Kopf und eine erhebliche Verletzung verhindert werden. Zuvor hatte der Mann ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei vier Institutionen in der Wolfsburger Innenstadt Glastüren und -fenster mit dem Hammer eingeschlagen und erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht näher beziffert werden.

Gegen 22.27 Uhr teilten zwei Zeugen unabhängig voneinander der Polizei telefonisch mit, dass sie eine Person beobachten würden, die die Scheiben des Eingangsbereichs des Amtsgerichts mit einem Hammer einschlägt. Noch während des Telefonats entfernte sich die bis dahin unbekannte Person mit einem Fahrrad in Richtung Rothenfelder Markt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte zunächst keine Person angetroffen werden, auf die die Zeugenbeschreibung passte.

Gegen 23.25 Uhr erschien der 37-Jährige vor der Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße und schlug mit einem Hammer auf die Glastüren des Eingangsbereiches. Sofort begaben sich die in der Wache anwesenden Polizeibeamten in den Eingangsbereich, wobei der Mann von weiteren Schlägen absah, die Beamten aber mit erhobenem Hammer bedrohte. Die Beamten nahmen ihre Dienstpistolen in die sogenannte entschlossene Schießhaltung und versuchten verbal auf den Mann einzuwirken. Der Aufforderung, den Hammer fallen zu lassen, kam der 37-Jährige nicht nach und flüchtete mit seinem Fahrrad. Die Beamten folgten ihm mit ihren Funkstreifenwagen und konnten ihm in Höhe des ZOB den Weg verstellen. Bei der Festnahme schrie der Mann lautstark um sich und leistete erheblichen Widerstand. Bei der Festnahme musste Reizstoff eingesetzt werden. Im Laufe der Festnahme holte der Mann mit dem Hammer in der Hand aus und versuchte auf den Kopf des 27-Jährigen einzuschlagen. Im letzten Moment konnte ein weiterer Beamter auf den 37-Jährigen einwirken, so dass ihm der Hammer aus der Hand fiel. Durch die Wucht des Schlags wurde der Beamte noch von der Hand des Mannes am Kopf getroffen. Mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter gelang es unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt, dem Mann Handfesseln anzulegen und ihn vorläufig festzunehmen.

Bei der Festnahme musste Reizstoff eingesetzt werden. Im Verlauf erlitten vier Polizeibeamte und der Mann Verletzungen. Ein 28-jähriger Beamter wurde an der Hand verletzt und ist nicht weiter dienstfähig.

Auf der Wache konnte die Identität des 37-Jährigen festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war.

Der Mann wurde zur medizinischen Begutachtung und zur Entnahme einer von der Staatsanwaltschaft Braunschweig angeordneten Blutentnahme dem Klinikum zugeführt.

Im Klinikum verhielt er sich weiterhin sehr aggressiv und schrie laut um sich. Im Anschluss an die Behandlung wurde der 37-Jährige dem Gewahrsam der Polizeidienststelle zugeführt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass auch Glasbereiche im Eingangsbereich des Rathauses und des Jobcenters erheblich beschädigt worden waren.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Mannes durchsucht.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte keinen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige entlassen.

Die Ermittlungen hinsichtlich eines Motives dauern an.

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