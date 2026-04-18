Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Garagenbrand im Ortsteil Haltingen

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Weil am Rhein (ots)

Gestern um 14:28 Uhr wurde die Abteilung Haltingen, die Maschinisten der Abteilung Stadt mit der Drehleiter sowie der Einsatzleiter vom Dienst zu einem Brand in einer Garage im Ortsteil Haltingen alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung; es brannten Akkus in einer Garage neben einem Wohnhaus. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde mit den Nachlöscharbeiten begonnen. Die Brandstelle wurde per Wärmebildkamera kontrolliert. Unsere Einsatzkräfte räumten das Brandgut aus der Garage, auch ein Fahrzeug, dass in der Garage stand und Schäden erlitten hatte, wurde rausgeholt.

Die Akkus wurden zur Vermeidung einer erneuten Brandentwicklung in einen dafür vorgesehenen Rollcontainer verbracht, der mit Wasser gefüllt wurde.

Es waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Weil am Rhein mit acht Fahrzeugen im Einsatz, sowie Polizei und Rettungsdienst. Einsatzende war gegen 17 Uhr.

Personen kamen keine zu Schaden. Zur Brandursache und der Schadenshöhe verweisen wir auf die Kollegen der Polizei.

Zu den Bildern: diese werden von der Feuerwehr Weil am Rhein zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt.

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