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Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Wohnwagen-Brand am Rheinufer

Feuerwehr Weil: Wohnwagen-Brand am Rheinufer
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Weil am Rhein (ots)

Gestern Nachmittag um 15:32 Uhr wurde der Kleinalarm der Abteilung Haltingen mit einem Löschfahrzeug sowie die Maschinisten der Abteilung Stadt mit dem Tanklöschfahrzeug zu einem gemeldeten Brand am Rheinufer alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Wohnwagen brannte. Unsere Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und hinderten das Feuer mit zwei Rohren daran, sich weiter auszubreiten. Nach erfolgreichem Ablöschen wurde die Brandstelle per Wärmebildkamera kontrolliert und Glutnester gelöscht. Nachdem sichergestellt war, dass keinerlei Glutnester mehr vorhanden waren, beendeten unsere Kräfte den Einsatz und übergaben die Einsatzstelle der Polizei.

Zum entstandenen Schaden und der Brandursache verweisen wir an die Kolleg:Innen der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weil am Rhein
Gerold Engler
Telefon: 01708368450
E-Mail: gerold.engler@ff-weilamrhein.de
https://www.feuerwehr-weilamrhein.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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