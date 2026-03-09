Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Presseinformation zur 16. Abteilungsversammlung der Abteilung Stadt

Weil am Rhein (ots)

Weil am Rhein 06.03.2026 Bei ihrer Abteilungsversammlung am vergangenen Freitag hat die Feuerwehr Weil am Rhein, Abteilung Stadt, auf ein intensives und zugleich erfolgreiches Jahr 2025 zurückgeblickt. Neben dem Einsatzgeschehen standen dabei auch Ausbildung, Kameradschaft, Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt des Abends. Abteilungskommandant Björn Wissler konnte hierzu neben den Angehörigen der Abteilung auch zahlreiche Gäste begrüßen. Anwesend waren Gesamtwehrkommandant Frank Sommerhalter, der stellvertretende Gesamtwehrkommandant Uli Weber, die Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts Ellen Nonnenmacher, der Fachberater Medizin Franz Götzfried, der Fachberater Seelsorge/PSNV-E Uwe Degenhardt sowie die Fachberaterin für mentale und körperliche Fitness Carola Sommerhalter-Schöll. In seinem Jahresbericht machte Wissler deutlich, dass 2025 für die Gesamtwehr erneut ein Jahr mit mehr als 400 Einsätzen war. Auch die Abteilung Stadt wurde, wie auch in den vergangenen Jahren, erneut stark gefordert. Fast täglich, teils auch mehrfach am Tag, mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Gleichzeitig betonte er, dass eine Freiwillige Feuerwehr ein solches Pensum nur dank des großen Engagements ihrer ehrenamtlichen Mitglieder bewältigen kann. Wissler dankte den Angehörigen der Abteilung für die Bereitschaft, neben Beruf, Familie und Freizeit Verantwortung zu übernehmen. Turbulent begann das Jahr 2025 bereits in der Silvesternacht. Schon vor Mitternacht und in den frühen Morgenstunden kam es im Stadtgebiet zu mehreren parallelen Einsätzen. Ausgelöste Brandmeldeanlagen, brennender Unrat und weitere kleinere Brände infolge von Feuerwerk führten zeitweise sogar zu einer Flächenlage. Im Rückblick wurde jedoch vor allem deutlich, dass solche besonderen Situationen dank guter Vorbereitung, eingespielter Abläufe und einer funktionierenden Führungsstruktur professionell bewältigt werden konnten. Ein weiterer besonderer Schwerpunkt des Jahres war der Eurovision Song Contest im benachbarten Basel. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens und der nur schwer einschätzbaren Gesamtlage wurden Wachbesetzungen organisiert, ein Stab eingerichtet und Abläufe vorbereitet. Der damit verbundene personelle und organisatorische Aufwand war groß, gleichzeitig zeigte sich dabei aber auch die hohe Einsatzbereitschaft der Mannschaft. Erfreulicherweise verlief die Veranstaltung aus Sicht der Feuerwehr ohne nennenswerte Zwischenfälle. Neben der hohen Zahl an Einsätzen prägten auch fordernde und teils belastende Lagen das Jahr 2025. Dazu zählten unter anderem mehrere Rheinrettungen sowie der schwere Busunfall im November. Wissler ordnete diese Situationen wie folgt ein: "Solche Einsätze gehören zur Realität des Feuerwehrdienstes, entscheidend sind dabei ein starker Zusammenhalt, professionelle Strukturen und verlässliche Ansprechpartner." Mit Fachberater Seelsorge/PSNV-E Uwe Degenhardt sei man in diesem Bereich gut aufgestellt. Gesamtwehrkommandant Frank Sommerhalter betonte in diesem Zusammenhang, dass man gerade in solchen Situationen innerhalb der Feuerwehr zusammenstehen und zusammenhalten müsse. Wissler unterstrich zudem, dass Feuerwehr weit mehr ist als der Einsatzdienst. So verwies er auf eine starke Ausbildungs- und Fortbildungsbeteiligung im vergangenen Jahr. Zahlreiche Lehrgänge und Seminare wurden besucht. Im Bereich Technik konnte zudem das Wechselladefahrzeug mit Kran in Empfang genommen werden. Verbunden ist dieses mit umfangreichen Schulungen für Maschinisten und Besatzung dieses im Landkreis einmaligen Sonderfahrzeuges. Die große Anzahl an Aus- und Fortbildungen zeigt, wie viel Fachwissen, Motivation und zusätzliche Arbeit in einer modernen Feuerwehr stecken. Ebenso wichtig für das Miteinander seien die kameradschaftlichen Veranstaltungen innerhalb der Abteilung. Das Familienfest auf der Feuerwache mit mehr als 100 Teilnehmenden, der Weihnachtsmarkt sowie die Nikolausfeier zeigten, dass die Feuerwehr nicht nur im Einsatz, sondern auch im gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Bereich stark aufgestellt ist. Gerade dieser Zusammenhalt sei eine wichtige Grundlage für die Leistungsfähigkeit der Abteilung. Ein besonderer Punkt der Versammlung waren zudem die Ehrungen und Beförderungen. Für fünf Jahre Dienstzeit wurden Sebastian Zagermann, Nils Janitschek, Lea Dorotik, Juliane Bäuchle, Jonas Porzelt, Fynn Meidinger, Florian Vollmer, Anna Rebell, Cedric Plaumann, Christian Strauß und Dominik Strauß geehrt. Für zehn Jahre Dienstzeit wurden Tim Hölzle, Finn Dietrich, Simon Furtwängler, Raffael Rimkus, Michael Steinhart, Marko Benci, Marco Fradinger, Joel Salathe, Eduard Gutjahr, Colin Plattner und Valentin Tesche ausgezeichnet. Befördert wurden Paul Schmidt, Ada Mazurkiewicz, Carla Zilk, Stephan Zagermann und Ermal Demohasanaj zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann. Tim Hölzle wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Die Ehrungen und Beförderungen machten deutlich, wie viel Engagement, Verlässlichkeit und Kontinuität in der Abteilung vorhanden sind.

