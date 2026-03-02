FW Feuerwehr Weil: Gemeinsamer kommunaler Warntag in Lörrach, Weil am Rhein, Binzen, Efringen-Kirchen und Eimeldingen: Probealarm am 04. März 2026 anlässlich des Internationalen Zivilschutztages

Feuerwehr Weil am Rhein

Lörrach/Weil am Rhein/Binzen/Efringen-Kirchen/Eimeldingen. Die technische Warninfrastruktur auf dem Prüfstand: Am Mittwoch, den 04. März 2026, führen die Städte Lörrach und Weil am Rhein sowie die Gemeinden Eimeldingen und Efringen-Kirchen einen gemeinsamen kommunalen Warntag durch. Anlässlich des Internationalen Zivilschutztages (01. März) werden um 11 Uhr in allen beteiligten Kommunen die Sirenen sowie die Warn-Apps zur Warnung ausgelöst; um 11:45 Uhr folgt das Signal zur Entwarnung.

Warum ist der Warntag notwendig? Die Notwendigkeit dieses gemeinsamen Aktionstages ergibt sich aus mehreren zentralen Zielen: Zum einen wird die technische Warninfrastruktur einem Stresstest unterzogen, um die Funktionsfähigkeit der Warnmittel von der Auslösung bis hin zum Empfang sicherzustellen. Dabei werden technische Abläufe und Warnprozesse erprobt, transparent gemacht und mögliche Schwachstellen oder Herausforderungen identifiziert. Diese Erkenntnisse helfen dabei, das System für den Ernstfall noch stabiler und effektiver zu gestalten.

Wichtig hierbei ist: Der kommunale Warntag ersetzt den bundesweiten Warntag nicht, sondern ergänzt diesen. Während der bundesweite Warntag üblicherweise im September stattfindet, ergibt sich durch die zusätzliche Einführung des kommunalen Termins Anfang März ein halbjährlicher Rhythmus. Dieser regelmäßige Turnus stellt sicher, dass die Warninfrastruktur und die Abläufe kontinuierlicher überprüft werden und die Thematik der Bevölkerung damit präsenter ist.

Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Sensibilisierung der Bevölkerung. Der Warntag soll die verfügbaren Warnmittel stärker in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rücken. Im Ernstfall spielt das richtige Handeln der Bevölkerung eine entscheidende Rolle: Nur wer die Warnung versteht und die Sirenensignale richtig einordnen kann, ist in der Lage, sich und andere bestmöglich zu schützen.

Ablauf und Signale Während der Übung werden die unterschiedlichen Sirenensignale zu hören sein:

- 11:00 Uhr - Bevölkerungswarnung: Ein einminütiger Heulton signalisiert im Ernstfall eine unmittelbare Gefahr oder dass diese in Kürze zu erwarten ist. Die Bürgerinnen und Bürger sind in einem solchen Fall aufgerufen, alle möglichen Informationsmedien für weitere Hinweise zu nutzen und den amtlichen Anweisungen zu folgen. Zeitgleich werden auch Warnmeldungen über die verschiedenen Warn-Apps direkt auf die Mobiltelefone versendet. - 11:45 Uhr - Entwarnung: Ein einminütiger Dauerton gibt bekannt, dass keine akute Gefahr mehr besteht.

Verschiedene Warnkanäle im Test

In allen beteiligten Kommunen werden die vorhandenen Warnanlagen aktiviert. Die technische Überprüfung dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Warnmittel von der Auslösung bis zum Empfang sicherzustellen und mögliche Schwachstellen zu identifizieren. Dies umfasst neben den Sirenen auch digitale Kanäle wie Warn-Apps, um das System für den Ernstfall noch stabiler und effektiver zu machen. Über die Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz können zudem genauere Informationen zum Thema Warnung und Vorsorge abgerufen werden:

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html

