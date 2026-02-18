Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Köbbinghausen - Brand in Industriebetrieb

Plettenberg (ots)

Gegen 15:08 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "F1 - Rauchentwicklung aus Gebäude" zu einem metallverarbeitenden Betrieb in die Daimlerstraße alarmiert. Vor Ort war eine automatische Absauganlage in dem Betrieb in Brand geraten. Die Einsatzkräfte gingen vor, um die Anlage zu demontieren und den Brand in der Verrohrung zu löschen. Hierbei wurden insgesamt drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Neben den Kräften der Wache waren der Löschzug 2 (Holthausen, Oestertal) sowie die Löschgruppe Stadtmitte und die Einsatzstellenhygiene (Landemert) im Einsatz. Nach circa 1 1/2 Stunden war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten in die Standorte ein.

Zur Schadenhöhe und Brandursache trifft die Feuerwehr keine Aussagen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell