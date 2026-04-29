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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radmuttern an Pkw gelöst - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

16.04.2026, 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr

20.04.2026, 07.50 Uhr bis 16.22 Uhr

Wie jetzt bekannt wurde lösten unbekannte Täter am Donnerstag, dem 16.04.2026 und Montag, dem 20.04.2026, bei zwei auf einem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße geparkten Pkw die Radmuttern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Eigentümerin eines 10 Jahre alten Touran am Samstag, 18.04.2026, auf einer Landstraße unterwegs, als sich plötzlich ein Vorderreifen löste. Nur durch Zufall kam es nicht zu einem größeren Verkehrsunfall und zu verletzten Personen. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte sie fest, dass alle Radmuttern des Reifens fehlten. Der Touran hatte den Donnerstag davor auf dem VW Parkplatz, Tor 6, geparkt und ließ sich als Tatzeitraum eingrenzen.

Der Besitzer eines 12 Jahre alten Land Rovers erstattete ebenfalls eine Anzeige, als er am 20.04.2026 an seinem auf dem VW Parkplatz, Tor 6, in Höhe eines Schnellrestaurants geparkten Pkw gelöste Radmuttern an einem Rad feststellte. Dies war ihm aufgefallen, noch bevor er seinen Pkw in Betrieb nahm.

Zeugen, die Hinweise zu den Tathandlungen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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