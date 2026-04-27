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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Köhlerberg, Frauenteichstraße 25.04.2026, 17.30 Uhr bis 26.04.2026, 05.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Schule in der Frauenteichstraße in Wolfsburg ein. Das Diebesgut kann noch nicht näher benannt werden.

Am frühen Sonntagmorgen entdeckte eine Lehrerin den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Schule. Im Objekt durchsuchten sie verschiedene Räume und verursachten dabei Sachschäden in noch nicht zu beziffernder Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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Wolfsburg, Köhlerberg, Frauenteichstraße 25.04.2026, 17.30 Uhr bis 26.04.2026, 05.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Schule in der Frauenteichstraße in Wolfsburg ein. Das Diebesgut kann noch nicht näher benannt werden.

Am frühen Sonntagmorgen entdeckte eine Lehrerin den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Schule. Im Objekt durchsuchten sie verschiedene Räume und verursachten dabei Sachschäden in noch nicht zu beziffernder Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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