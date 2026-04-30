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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall in Baustelle - 12-Jährige beim Straße überqueren verletzt

Schöningen (ots)

Schöningen, Wilhelmstraße

30.04.2026, 07.30 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurde eine 12-jährige Schülerin beim Überqueren der Wilhelmstraße im Bereich einer gesperrten Fußgängerfurt von einem 38 Jahre alten Golf-Fahrer erfasst. Die Schwere der Verletzung ist derzeit nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Schülerin auf dem Fußweg der Wilhelmstraße in Richtung Elmstraße unterwegs. Sie ging an dem während der Bauphase eingerichteten Fußgängerfurt vorbei. Wenige Meter weiter nutzte sie die gesperrte Fußgängerfurt an der Kreuzung Wilhelmstraße Ecke Neuetor an der noch im Bau befindlichen LZA und betrat ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einem die Elmstraße in Richtung Wilhelmstraße fahrenden Golf-Fahrer frontal erfasst. Nach ersten Zeugenaussagen fuhr der Pkw in der eingerichteten 30 km/h-Zone mit entsprechender Geschwindigkeit.

Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Wolfsburg gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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