Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall in Wiefelstede: 7 Personen werden bei einem Frontalzusammenstoß in Wiefelstede-Mollberg teilweise schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Am heutigen 01. Mai ist es gegen 17:20 Uhr in der Gemeinde Wiefelstede, Ortsteil Mollberg, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zur Unfallzeit befuhr ein mit zwei jungen Frauen aus dem Landkreis Wesermarsch besetzter PKW Citroen die Oldenburger Straße aus Spohle kommend in Richtung Wiefelstede und beabsichtigte in Mollberg nach links in den Mollberger Weg abzubiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Skoda, der mit einer vierköpfigen Familie aus dem Landkreis Ammerland besetzt war. Zwei der Fahrzeuginsassen wurden nach erster Einschätzung schwer und vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Aufgrund der Anzahl der verletzten Personen kam zusätzlich der Rettungshubschrauber Christoph 26 aus Sanderbusch zum Einsatz. Eine während des Verkehrsunfalls vorbeifahrende Fahrradfahrerin wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen und ebenfalls leicht verletzt. Die beiden stark beschädigten PKW mussten von beauftragten Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Aufgrund des Trümmerfeldes und ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma für die Fahrbahnreinigung beauftragt. Nach Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die Verkehrsunfallstelle um 19:25 Uhr wieder freigegeben werden. (202600509457)

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