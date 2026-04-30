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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf Parkplatz in Rastede - Geschädigtes Fahrzeug gesucht

Oldenburg (ots)

Am 30.04.2026, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz zwischen der OLB und der Rossmann-Filiale in der Oldenburger Straße in Rastede zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die Fahrerin eines VW beim Ausparken gegen einen geparkten dunklen Kleinwagen. Im Anschluss begab sich die Verursacherin in die nahegelegene Drogerie, um die Halterin oder den Halter des beschädigten Fahrzeugs ausfindig zu machen.

Als sie kurze Zeit später zum Parkplatz zurückkehrte, stellte sie fest, dass sich das zuvor beschädigte Auto bereits entfernt hatte. Es ist daher möglich, dass der Schaden nicht bemerkt wurde.

Die Polizei bittet die geschädigte Person sowie mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Rastede unter der 04402-916520 zu melden. (503464)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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