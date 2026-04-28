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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der A28 - Motorradfahrerin schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Heute Morgen kam es auf der A28 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Kawasaki-Krad gegen 8:00 Uhr die Anschlussstelle Oldenburg-Ost, um auf die A28 in Fahrtrichtung Bremen aufzufahren. Unmittelbar nach dem Auffahren touchierte sie die Mittelschutzplanke und kam daraufhin zu Fall.

Das Motorrad schleuderte weiter und kam schließlich im Seitenraum zum Liegen. Die Motorradfahrerin selbst blieb auf dem Überholfahrstreifen liegen und befand sich somit in einer gefährlichen Situation.

Mehrere Ersthelfer reagierten sofort äußerst umsichtig und vorbildlich. Sie sicherten die Unfallstelle unverzüglich ab, warnten den nachfolgenden Verkehr und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzte Frau.

Durch dieses Handeln konnte sehr wahrscheinlich ein weiterer Unfall verhindert werden. Die Polizei dankt deshalb den beteiligten Ersthelfern ausdrücklich für ihren Einsatz.

Die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das Motorrad wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die A28 teilweise gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, die sich gegen 9:30 Uhr auflösten. (492829)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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