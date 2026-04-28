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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Dieseldiebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Zwischenahner Straße in der Gemeinde Wiefelstede auf einer Baustelle zu einem Dieseldiebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagfrüh aus mehreren Arbeitsfahrzeugen mehrere hundert Liter Diesel. Aufgrund der entwendeten Menge ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein entsprechend großes Fahrzeug genutzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 04402-916520 entgegen. (487131)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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