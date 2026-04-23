Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Wohnungseinbruch in der Huntestraße - Schmuck entwendet
Oldenburg (ots)
In der Huntestraße in Oldenburg kam es am Mittwoch zu einem Wohnungseinbruch.
In der Zeit von Mittwochmorgen bis Mittwochnachmittag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie Schmuck.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(468852)
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