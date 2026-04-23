Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Bad Zwischenahn zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Ammerländer mit seinem Audi den Langenhof und beabsichtigte, geradeaus in den Diekweg weiterzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden und bevorrechtigten 20-jährigen Ammerländers, der mit seinem Mercedes den Reihdamm in Richtung Mühlenstraße befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die beiden Fahrzeuge als auch eine Verkehrsinsel erheblich beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 24-jährigen Audi-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(470022)

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