Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Aufbruch von mehreren Firmentransportern++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis zum Samstagmittag sind im Bereich Bloherfelde/ Eversten mehrere Transporter von Handwerkerfirmen angegangen und diverse Werkzeuge und Elektrogeräte entwendet worden. In allen Fällen wurde die Karosserie der seitlichen Schiebetür aufgeschnitten und anschließend das Diebesgut aus dem Innenraum entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf ca. 10.000-15.000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.(480571, 480631, 481675, 481849)

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