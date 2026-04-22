Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei warnt vor Diesel-Diebstählen

Koblenz (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz kam es im Zeitraum vom 01.01.2026 bis 31.03.2026 zu einem spürbaren Anstieg von Dieseldiebstählen. Der Anstieg ist möglicherweise auf die derzeit hohen und teils schwankenden Kraftstoffpreise zurück zu führen.

Insgesamt wurden im ersten Quartal präsidialweit Strafverfahren in mittlerer zweistelliger Anzahl eingeleitet. Der dadurch entstandene Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Großteil der Taten ereignete sich an Werktagen in den Abend- und Nachtstunden entlang der Bundesautobahnen, insbesondere auf kleineren nicht videoüberwachten Parkplätzen. Die Ermittlungen hinsichtlich in Frage kommender Einzeltäter oder Tätergruppierungen dauern an und werden oftmals durch die geringe Spurenlage erschwert. Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder ungewöhnlichen Aktivitäten an besagten Orten können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Auf diese Entwicklung reagiert die Polizei zur Verhinderung weiterer Taten mit Intensivierung der Maßnahmen und weist ausdrücklich auf die Möglichkeiten zur Diebstahlprävention hin. Ziel solcher Diebstähle können insbesondere Speditionen, landwirtschaftliche Betriebe, Baufirmen sowie Betreiber von Sand- und Kiesgruben sein. Ungesicherte Dieselvorräte auf Betriebsgeländen oder aber auch abgestellte Lkws können ins Visier geraten. Daher wird hinsichtlich der Nutzung von Parkplätzen empfohlen, möglichst beleuchtete und frequentierte Bereiche zu nutzen, auf verdächtige Beobachtungen zu achten und diese umgehend zu melden sowie weitere Sicherungsmaßnahmen zu prüfen. Folgende Präventionsmaßnahmen bieten sich an:

- Tanks und Dieselbehälter sichern bspw. durch Parken an Mauern und damit den unbefugten Zugriff erschweren - Ggfls. technische Maßnahmen einbauen z.B. Tankalarme, mechanische Rücklaufsperren - Gelände sichern: Betriebsgelände gut beleuchten, Überwachungstechnik installieren (Kameras) - Zufahrten kontrollieren oder absperren und größere Dieselvorräte nicht frei zugänglich lagern - erhöhte Aufmerksamkeit und verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Situationen melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell