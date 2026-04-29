Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sachbeschädigungen an mehreren Autos im Babenend - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Bereich Babenend in Oldenburg zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an mindestens 15 Fahrzeugen die Außenspiegel vermutlich durch Treten beschädigt.

Die Polizei die Schäden vor Ort aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Bereich Babenend wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (497393)

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