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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und anschließender Vollsperrung auf der A 29++

Oldenburg (ots)

Am 01.05.2026 ist es gegen 10.20 Uhr auf der A 29 in Richtung Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 70-jährige Fahrer eines Wohnmobils ist an der Anschlussstelle Oldenburg-Hafen auf die Autobahn aufgefahren und hat dabei, den vor ihm, aufgrund eines Staus stehenden Pkw einer 37-Jährigen übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser Pkw auf einen weiteren Pkw eines 44-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Durch den Unfall war die Fahrbahn in Richtung Wilhelmshaven vollständig blockiert. Für die Versorgung der Verletzten, die Unfallaufnahme und die anschließende Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn bis ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Oldenburg-Hafen abgeleitet. Aufgrund des starken Reiseverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Wohnmobil und ein Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um eine Abfahrt von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ermöglichen, wurden die Fahrzeuge zwischen der Vollsperrung und der Unfallstelle durch die Polizei zurückgeführt und über die Auffahrt der gesperrten Anschlussstelle von der Autobahn geleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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