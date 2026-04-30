Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (29.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gögginger Straße, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 49-Jährige befuhr mit einem E-Scooter die Gögginger Straße und wollte nach rechts auf den Radweg, der parallel zum Oberbürgermeister-Müller-Ring verläuft, einbiegen. Hierbei kam ihr ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der die 49-Jährige schnitt und es kam zum Zusammenstoß. Die 49-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer entfernte sich nach einem kurzen Wortgefecht vom Unfallort. Er wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze Haare. Er fuhr mit einem grünen E-Scooter. Die Polizei Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell