Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum zwischen dem 26.04.2026, 17.00 Uhr und 28.04.2026, 02.00 Uhr wurde in der Stegstraße ein Pedelec entwendet. Die Geschädigte hatte das E-Bike mit einem Fahrradschloss an den Balkon gekettet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete im oben genannten Zeitraum das Fahrrad im Wert von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tatzeit oder den Täter haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.
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