Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Gersthofen / A 8 FR München - Am Dienstag (28.04.2026) war eine 39-Jährige mit ihrem Auto auf der Autobahn unterwegs. Gegen 20:30 Uhr fuhr die 39 Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links und prallte gegen eine Betonschutzwand, wodurch sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Im Fahrzeug befanden sich außerdem vier Kinder im Alter von 4-14 Jahren. Keines der Kinder war angeschnallt. Zwei der Fahrzeuginsassen wurden schwer und drei leicht verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Autobahn war für knapp 45 Minuten gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die 39-Jährige sowie ihre vier Kinder haben die irakische Staatsangehörigkeit.

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