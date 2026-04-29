Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kripo ermittelt nach Raub
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Montag (27.04.2026) kam es zu einem Raub am Paul-Ben-Haim-Weg. Gegen 09:00 Uhr saß ein 79 jähriger Mann auf einer Parkbank und hielt seinen Geldbeutel in der Hand. In diesem Moment näherten sich zwei bislang unbekannte Täter; einer von ihnen entriss dem Mann den Geldbeutel. Während der Flucht verlor der Täter zunächst den Geldbeutel. Kurz darauf hob jedoch ein dritter Täter, der mit einem roten E-Scooter unterwegs war, den Geldbeutel auf. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen die unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
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