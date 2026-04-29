Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Zwischen Montag (27.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) ereignete sich im Weichselweg eine Unfallflucht. Ein 77-jähriger Mann stellte am Dienstagmorgen fest, dass sein geparktes Fahrzeug einen Streifschaden im Bereich der vorderen Stoßstange aufwies. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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