Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstag (28.04.2026) verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Elektronikgeschäft in der Straße "Vorderes Kretzengäßchen". Gegen 02:00 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
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