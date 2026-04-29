Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Mittwoch (29.04.2026) kam es zu einem Brand in der Friedberger Straße. Gegen 04:30 Uhr geriet ein Wäschesack in Brand. Es wurden keine Personen verletzt und die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf eine Summe im unteren dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell