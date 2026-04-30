Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung zum Pedelectraining

Augsburg (ots)

Augsburg - E-Bike / Pedelec fahren - aber sicher! Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet für E-Bike und Pedelecfahrer ab 50 Jahren ein individuelles Fahrradtraining an. Durch theoretische und praktische Inhalte werden Gefahrenstellen, Tipps zur Verkehrssicherheit und Übungen mit dem Fahrrad durchgeführt. Das Fahrradtraining ist kostenlos und wird am 08.05.2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Jugendverkehrsschule Senkelbach (Senkelbachstraße 10, 86153 Augsburg) durchgeführt. Das Training findet bei jedem Wetter statt und erfolgt auf eigene Haftung. Das eigene Fahrrad sowie der Fahrradhelm sind mitzubringen. Anmeldung über: pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de oder unter der Tel. 0821/324-2398.

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