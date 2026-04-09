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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unerlaubt eingereist - Mann zurückgeschoben

Hornbach (ots)

Am 7. April 2026 wurde gegen 23 Uhr ein 39-jähriger Türke am Grenzübergang Hornbach bei der Ausreise in einem Fahrzeug mit französischer Zulassung kontrolliert. Kurz zuvor war das Fahrzeug den Bundespolizisten bereits bei der Einreise aufgefallen. Der Mann konnte sich lediglich mit einer türkischen Identitätskarte ausweisen und führte keine seinen Aufenthalt legitimierenden Dokumente mit sich. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern verbracht. Eine Rücksprache mit den französischen Behörden über das Gemeinsame Zentrum in Kehl ergab, dass der 39-Jährige auch in Frankreich seit 2024 über keine gültigen Aufenthaltsdokumente verfügte. Nach eigenen Angaben war er lediglich nach Deutschland eingereist, um Zigaretten zu kaufen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und es wurde seine Zurückschiebung veranlasst. Mit Zustimmung des deutsch-französischen Kommissariats wurde der Mann um 10 Uhr an diese übergeben. Zudem wurde gegen ihn ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für die Dauer von zwei Jahren erlassen. Gegen den 39-jährigen Türken wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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