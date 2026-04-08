PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl bei Einreise festgestellt - Zurückweisung

Berg(Pfalz)/Neulauterburg (ots)

Am 7. April 2026 um ca. 19:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mazedonier als Beifahrer eines Fahrzeuges mit insgesamt sieben Personen am Grenzübergang Neulauterburg im Rahmen der Einreisekontrolle durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert. Die Gesamtumstände ließen vermuten, dass der Mann mit der Gruppe zum Zwecke der Arbeitsaufnahme unterwegs war. Hierfür verfügte er nicht über das erforderliche Visum. Gegen den Mann lag zudem ein Vollstreckungshaftbefehl wegen der Beihilfe der unerlaubten Einreise der Staatsanwaltschaft München vor. Die geforderte Geldstrafe von 681 Euro konnte der Mann bezahlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 01.04.2026 – 09:02

    BPOL-KL: Jugendliche begehen Körperverletzung im Hauptbahnhof Mainz

    Mainz (ots) - Am 1. April 2026 informierte eine Zeugin die Bundespolizei um 00:01 Uhr über eine Auseinandersetzung von Jugendlichen an einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Mainz. Sie gab an, eine Person sei ins Gleis gestürzt. Beim Eintreffen der Streife vor Ort konnten die Polizisten niemanden mehr im Gleisbereich feststellen. Der Sachverhalt stellte sich wie folgt dar: ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 08:52

    BPOL-KL: Verhaftung nach Kontrolle im Hauptbahnhof Mainz

    Mainz (ots) - Am 31. März 2026 wurde eine Bundespolizeistreife um 21:50 Uhr auf einen Mann aufmerksam im Hauptbahnhof Mainz. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den 27-jährigen Deutschen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz vorlag. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und dort zu Eigensicherung ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 10:01

    BPOL-KL: Kontrolle im Hauptbahnhof führt zur Festnahme

    Mainz (ots) - Am 27. März 2026 wurde gegen 18:30 Uhr ein Mann im Hauptbahnhof Mainz kontrolliert. Da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er zur weiteren Identitätsfeststellung zum Bundespolizeirevier Mainz verbracht. Eine dort durchgeführte Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass gegen den 55-jährigen Ungaren ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz wegen tätlichen Angriffs auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren