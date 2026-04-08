Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl bei Einreise festgestellt - Zurückweisung

Berg(Pfalz)/Neulauterburg (ots)

Am 7. April 2026 um ca. 19:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mazedonier als Beifahrer eines Fahrzeuges mit insgesamt sieben Personen am Grenzübergang Neulauterburg im Rahmen der Einreisekontrolle durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert. Die Gesamtumstände ließen vermuten, dass der Mann mit der Gruppe zum Zwecke der Arbeitsaufnahme unterwegs war. Hierfür verfügte er nicht über das erforderliche Visum. Gegen den Mann lag zudem ein Vollstreckungshaftbefehl wegen der Beihilfe der unerlaubten Einreise der Staatsanwaltschaft München vor. Die geforderte Geldstrafe von 681 Euro konnte der Mann bezahlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet.

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