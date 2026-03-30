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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kontrolle im Hauptbahnhof führt zur Festnahme

Mainz (ots)

Am 27. März 2026 wurde gegen 18:30 Uhr ein Mann im Hauptbahnhof Mainz kontrolliert. Da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er zur weiteren Identitätsfeststellung zum Bundespolizeirevier Mainz verbracht. Eine dort durchgeführte Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass gegen den 55-jährigen Ungaren ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorlag. Zudem bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz, ebenfalls wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Nach der Vorführung bei der zuständigen Richterin wurde der 55-jährige Ungare in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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